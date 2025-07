Criança que caiu do mirante do Cânion Fortaleza é encontrada sem vida

Bianca Zanella, de 11 anos, foi localizada sem vida após cair de um mirante do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, na tarde desta quinta-feira (10). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 23h, cerca de dez horas após a queda.

Menina caiu do mirante no Cânion Fortaleza

A tragédia ocorreu em um dos pontos turísticos mais visitados do estado. De acordo com informações preliminares, a menina caiu no canyon durante um passeio com a família. Ela teria se desequilibrado ao se aproximar da borda do mirante do Cânion Fortaleza, em uma área de difícil acesso.

Criança foi localizada com uso de drone

Durante as buscas, equipes dos pelotões de Canela e Gramado foram mobilizadas, além disso, integrantes do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre também participaram da operação. No entanto, a aviação da Brigada Militar foi acionada para oferecer suporte aéreo. Com o auxílio de um drone de busca, o corpo de Bianca foi localizado por volta das 17h30, a cerca de 70 metros abaixo do ponto da queda.

Condições climáticas dificultaram o resgate

Apesar de a vítima ter sido visualizada ainda durante o dia, as condições do terreno e do clima tornaram o resgate extremamente complexo. A operação precisou ser feita com técnicas de rapel e uso de cordas, o que exigiu esforço redobrado das equipes de resgate.

Corpo foi alcançado por volta das 23h

Após várias horas de trabalho em meio à vegetação e terreno íngreme, os bombeiros finalmente chegaram até a menina por volta das 23h. No momento da chegada, confirmaram o óbito de Bianca Zanella. A operação contou com iluminação artificial para garantir a segurança dos profissionais.

Investigação será conduzida pela Polícia Civil

Com o encerramento da operação de resgate, o caso será agora investigado pela Polícia Civil. Além disso, o Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para apurar as circunstâncias do acidente e realizar os procedimentos legais.

Criança caiu em área sem proteção

Sendo assim, segundo informações preliminares, a área onde a criança caiu no Cânion Fortaleza não teria proteção lateral, como grades ou cercas. Dessa forma, o acesso ao mirante do Cânion Fortaleza é livre, o que levanta questionamentos sobre a segurança no local, especialmente para visitantes com crianças.