Da botânica à agrofloresta: soluções para o futuro das nossas matas

Com ampla experiência em gestão ambiental, resgate vegetal e recuperação de áreas degradadas, a bióloga Alice Carvalho é a convidada do novo episódio do podcast Sustentabilidade Brasil. Doutora em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), Alice compartilha sua trajetória acadêmica e profissional, que une ecologia, fisiologia vegetal e atuação prática em projetos de grande impacto ambiental.

Durante a conversa, a especialista destaca sua vivência em obras de infraestrutura, onde coordenou programas de resgate de flora e fauna, desenvolveu viveiros de mudas nativas, liderou diagnósticos botânicos e contribuiu com metodologias de monitoramento ecológico. Ela também fala sobre os desafios enfrentados em projetos de recuperação ambiental e a importância de diagnósticos bem feitos, com apoio de taxonomistas, para garantir a preservação da biodiversidade brasileira.

Alice comenta ainda a diversidade dos biomas brasileiros, os impactos das espécies exóticas invasoras, a importância de políticas públicas para conservação e o papel dos sistemas agroflorestais como alternativas sustentáveis. Com linguagem acessível e exemplos práticos, o episódio oferece uma verdadeira aula sobre botânica, ecologia e sustentabilidade.

Assuntos do episódio:

0:00 Abertura e apresentação de Alice Carvalho

1:00 Início da trajetória acadêmica e migração para Viçosa

2:00 Escolha pela Botânica e atuação em campo

3:00 Experiência com resgate de fauna e flora em grandes obras

5:00 Monitoramento ecológico na Mata Atlântica

6:40 Diversidade dos biomas brasileiros

8:00 Savanização da Amazônia e impactos das ações humanas

10:00 Agrofloresta e o sistema da cabruca

12:00 Diferença entre espécies nativas, exóticas e invasoras

15:00 Casos de espécies exóticas problemáticas no Brasil

18:00 O papel do Reflora no diagnóstico botânico

20:00 Efeito ilha, biodiversidade e riscos de introdução de espécies

24:00 Spatódea e impacto sobre abelhas nativas

26:00 Erros comuns em programas de recuperação ambiental

28:00 Planejamento de viveiros e rustificação de mudas

30:00 Etapas da sucessão ecológica em reflorestamento

32:00 Agricultura familiar e programas socioambientais

33:00 Dicas para pequenos produtores que querem reflorestar suas áreas