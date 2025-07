Desentendimento termina com um baleado em barbearia de Anchieta

Um homem foi baleado dentro de uma barbearia na última sexta-feira (18), no bairro Justiça, em Anchieta.

De acordo com a Polícia Militar, populares acionaram a equipe após uma tentativa de homicídio. Os militares contataram a Guarda Municipal de Anchieta e foram informados por testemunhas de que quatro pessoas teriam participado do crime; no entanto, os suspeitos fugiram em seguida.

A vítima foi encontrada após sair de uma residência, sangrando. Ele contou aos militares que estava em uma barbearia quando foi atacado. De acordo com ele, o autor dos disparos já teria atentado contra ele outras vezes. O motivo pode estar relacionado a desentendimentos ligados ao tráfico de drogas na região. Além disso, a vítima teria tido um envolvimento com a ex-companheira do suspeito.