Desespero! Vídeo mostra mãe jogando bebê de prédio em chamas em Iúna

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento desesperador em que uma mãe joga o filho de um prédio em chamas, no Centro de Iúna. O incêndio ocorreu na última segunda-feira (30), e as causas ainda estão sendo investigadas.

Duas pessoas foram socorridas com queimaduras, sendo uma delas em estado grave, encaminhada ao hospital pelo Notaer.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui