Diogo Jota: acidente fatal com Lamborghini choca o mundo do futebol

O atacante português Diogo Jota, jogador do Liverpool e da seleção de Portugal, morreu nesta quinta-feira (3) em um acidente de carro na Espanha. Ele estava a bordo de uma Lamborghini ao lado do irmão, André Silva, atleta do Penafiel. Ambos não resistiram aos ferimentos. A informação foi confirmada oficialmente pelo Liverpool e pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Acidente fatal com Lamborghini choca o mundo do futebol

Segundo os comunicados divulgados, o veículo de luxo, modelo Lamborghini, colidiu em uma estrada espanhola durante a madrugada. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. A tragédia gerou comoção em clubes, torcedores e instituições do futebol europeu.

Foto: Reprodução/Redes sociais/@SoyUnLibertario

Liverpool pede respeito à privacidade da família

Em nota, o Liverpool lamentou profundamente a perda do atacante e reforçou o apoio à família enlutada:

“O Liverpool não fará mais comentários neste momento e pede que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipe e equipe do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto eles tentam lidar com uma perda inimaginável. Continuaremos a oferecer-lhes todo o nosso apoio.”

Federação Portuguesa homenageia Diogo Jota e André Silva

A Federação Portuguesa de Futebol, por meio de nota assinada pelo presidente Pedro Proença, descreveu a morte dos jogadores como uma perda irreparável para o futebol nacional.

“Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 convocações para a seleção, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários”, afirmou Proença.

A nota também expressou solidariedade aos clubes Liverpool e Penafiel, onde os irmãos atuavam.