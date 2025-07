Diretoria da Cesan conhece projeto da Cidade Industrial de Pacotuba

Um futuro de prosperidade e desenvolvimento econômico avança a passos largos para Cachoeiro de Itapemirim e toda a região Sul do Espírito Santo. O projeto da Cidade Industrial de Pacotuba, um empreendimento visionário que promete ser um divisor de águas na economia local, ganhou um impulso fundamental nesta quinta-feira (10) com a visita da diretoria da Cesan.

No encontro entre o prefeito Theodorico Ferraço e os diretores da companhia foram apresentados detalhes do projeto ao diretor-presidente da Cesan, Munir Abud de Oliveira, e ao diretor operacional, Thiago José Gonçalves Furtado, destacando a importância vital de uma infraestrutura de saneamento robusta, que inclui a instalação de rede de captação e tratamento de água e esgoto, além do fornecimento de água bruta para as futuras indústrias.

A Cidade Industrial de Pacotuba foi concebida não apenas como um polo de empregos, mas como um instrumento para equiparar as desigualdades regionais com o Norte do estado, que historicamente conta com incentivos como os da Sudene.

Para viabilizar essa parceria estratégica com a Cesan, uma das possibilidades discutidas é a criação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). Trata-se de um moderno modelo de gestão em que uma empresa é criada com o objetivo único e exclusivo de executar o projeto, sendo o principal instrumento jurídico para viabilizar grandes Parcerias Público-Privadas (PPPs) e contratos de concessão, garantindo foco, agilidade e segurança.

“A Cidade Industrial de Pacotuba é a materialização de um sonho e a correção de uma dívida histórica com o Sul do nosso estado. Estamos construindo as bases para um futuro de prosperidade, atraindo investimentos e, acima de tudo, gerando oportunidades para a nossa gente. Este é um projeto que vai reequilibrar o jogo do desenvolvimento no Espírito Santo”, afirmou o prefeito Theodorico Ferraço, externando seu otimismo com o impacto transformador do empreendimento.

O compromisso da gestão municipal com o projeto foi reforçado pela presença dos secretários Ari Moreira, de Manutenção e Serviços, e Rogério Ribeiro, de Meio Ambiente e interino de Desenvolvimento Urbano.

Após a produtiva reunião no gabinete, a comitiva seguiu para uma visita técnica ao local onde será implantada a Cidade Industrial, um gesto que simboliza a passagem do planejamento para a ação concreta.

“A união de forças é fundamental para garantir a infraestrutura de ponta que um projeto desta magnitude exige. A possibilidade da criação de uma Sociedade de Propósito Específico poderá ser uma ferramenta moderna que nos dará agilidade, segurança jurídica e a certeza de que o empreendimento nascerá sobre alicerces sólidos. Estamos unindo a visão do poder público com a expertise técnica para transformar a realidade de Cachoeiro e de toda a região”, concluiu o prefeito.

A visita e as discussões avançadas sinalizam um horizonte promissor, colocando Cachoeiro de Itapemirim no centro de um novo e vigoroso ciclo de crescimento econômico e social.