Dois homens são presos pela Polícia Militar em Alegre

Dois homens foram presos na noite da última sexta-feira (18) durante ações da Força Tática do 3º Batalhão em Alegre. Um deles era procurado pela Justiça, enquanto o outro foi detido por envolvimento com o tráfico de drogas.

A primeira prisão ocorreu por volta das 18h30, no bairro Vila Alta. Durante patrulhamento, os militares abordaram um homem e, após consulta ao sistema, constataram que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Alegre. Ele foi detido no local.

Cerca de duas horas depois, no bairro Clério Moulin, os policiais atenderam a uma denúncia sobre o funcionamento de um ponto de tráfico em um bar. No local, abordaram um jovem de 21 anos com duas pedras de crack. Questionado, ele admitiu estar comercializando drogas e indicou que o restante do material estaria em sua casa.

Na residência, os militares apreenderam 21 pinos de cocaína, cinco pedras de crack e uma balança de precisão. Além de um simulacro de arma de fogo sete munições calibre .18 S&W ogival e um aparelho celular.

Os dois suspeitos foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Um deles responderá por tráfico de drogas e posse irregular de munições.