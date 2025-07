Dólar hoje: veja a tendência para esta quinta-feira (17)

Nesta quinta-feira (17), a cotação do dólar apresentou uma leve alta, refletindo o cenário de cautela dos investidores. Às 9h30, o dólar comercial era negociado a R$ 5,44, com variação positiva de 0,18%. A valorização acompanha tensões no mercado internacional e dados econômicos dos EUA.

Mercado reage a expectativas sobre juros nos Estados Unidos

A alta do dólar hoje está ligada às novas expectativas sobre a política monetária americana. Investidores aguardam a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho e inflação nos EUA, o que pode influenciar decisões do Federal Reserve em relação aos juros. Esse cenário gera volatilidade no câmbio.

Influência do cenário interno brasileiro

No Brasil, o avanço do dólar também reflete a preocupação com o cenário fiscal. As incertezas sobre a aprovação de medidas de controle de gastos e arrecadação mantêm o mercado em alerta. Além disso, há impacto da recente decisão do Banco Central em manter a taxa Selic em 10,50% ao ano.

Dólar turismo varia nas casas de câmbio

O dólar turismo, usado por quem vai viajar, apresentou variação entre R$ 5,65 e R$ 5,80 nas principais casas de câmbio do país. As taxas incluem spread bancário e IOF, o que pode encarecer a moeda para o consumidor final. Comparar valores antes da compra ainda é a melhor estratégia.

Expectativa para os próximos dias

A expectativa é de que o dólar hoje continue oscilando nos próximos dias, com influência direta de indicadores americanos e movimentações políticas no Brasil. Especialistas recomendam atenção às atualizações econômicas e ao comportamento do mercado internacional para evitar surpresas.