Domingo com sol, mas frio continua; veja como fica a previsão do tempo

Neste domingo (6), haverá sol, contudo, as temperaturas ainda ficarão baixas, no Espírito Santo. É o que diz a previsão do tempo, segundo o Incaper.

Assim, no norte e nordeste, o dia começa nublado, com abertura de nuvens à tarde, sem chuva.

Já nas outras regiões, o tempo com sol entre nuvens, e sem previsão de chuva.

Por outro lado, as temperaturas aumentam no Sul, Serrana e Metropolitana, enquanto no Norte permanecem estáveis por causa da nebulosidade pela manhã.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, e sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Por outro lado, na Região Sul, sol entre algumas nuvens, e sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens, e sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens, e sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, e sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.

Assim, na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens, e sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.