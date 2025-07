Duas pessoas ficam feridas após caminhão capotar em Iúna

Um caminhão saiu da pista após apresentar problemas nos freios enquanto descia a Serra de Pequiá, em Iúna, nesta quinta-feira (17).

De acordo com informações de pessoas que estavam no local, o caminhão desceu por uma ribanceira e capotou várias vezes, deixando a carga espalhada pelo barranco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as duas vítimas. O estado de saúde dos envolvidos não foi divulgado.

