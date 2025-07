Duas pessoas são presas por tráfico em Cachoeiro no mesmo dia

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas na última sexta-feira (18), em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, no bairro Agostinho Simonato, uma denúncia anônima levou os policiais até um prédio. No local, um homem tentou fugir carregando uma caixa e uma bolsa, mas foi abordado. Com ele, foram apreendidos cerca de 195 gramas de cocaína, 22 pinos da mesma droga, uma porção de haxixe, um celular e uma balança de precisão.

Ainda no mesmo dia, no bairro Zumbi, os militares abordaram um suspeito após visualizarem o momento em que ele dispensava um invólucro. Dentro dele havia 56 pedras de crack. O homem também portava um cordão de prata.

Ambos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro para os procedimentos legais.