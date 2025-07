Economia Azul e a força do oceano: ciência e impacto social

A convidada do novo episódio do podcast Sustentabilidade Brasil é Amanda Álbano, oceanógrafa mineira que desde cedo cultivou uma forte conexão com o mar, mesmo vivendo longe da costa. Formada pela Universidade Federal do Paraná, Amanda se especializou em desenvolver soluções voltadas para a conservação dos oceanos, unindo ciência, empreendedorismo e impacto social. Desde 2018, ela vive no Espírito Santo, onde concentra suas atividades em prol da economia azul e da valorização dos territórios costeiros.

Amanda é uma das fundadoras da Bloom, uma agência multidisciplinar que atua como ponte entre ciência, política pública, terceiro setor e mercado privado. A empresa desenvolve projetos voltados para a proteção e valorização dos ecossistemas marinhos e costeiros, oferecendo consultorias, estudos técnicos e iniciativas próprias. Um dos destaques da Bloom é o estudo de valoração ambiental de recifes de coral, além do programa Impacto Oceano, um hub de inovação para negócios de impacto com foco na economia azul.

Com uma atuação estratégica e colaborativa, a Bloom tem contribuído para o avanço de políticas públicas, como o plano nacional para conservação dos recifes de coral, e para o fortalecimento da cultura oceânica no Brasil. Amanda defende que o oceano é um bem coletivo e essencial para a sobrevivência da humanidade — e que protegê-lo exige articulação entre governos, empresas, comunidades e indivíduos. Para conhecer mais sobre a Bloom e seus projetos, acesse bloomocean.com.br ou o perfil @bloom.ocean no Instagram.

Assuntos do episódio:

00:00 – Abertura e apresentação do podcast

00:15 – Quem é Amanda Álbano: oceanógrafa e mineira apaixonada pelo mar

01:53 – A criação da Bloom e a proposta da empresa

03:49 – O estudo sobre recifes de coral e valoração ambiental

06:54 – Consultorias e projetos em políticas públicas

07:54 – O hub Impacto Oceano e o fomento à inovação azul

10:59 – Por que o oceano parece invisível (mas está em tudo)

13:51 – O que é Economia Azul?

16:22 – O potencial do Espírito Santo na agenda oceânica

19:55 – Turismo de baleia e o valor invisível dos ecossistemas

22:09 – Barreiras para o avanço da sustentabilidade marinha

25:45 – O desafio da poluição e a responsabilidade das indústrias

27:44 – Políticas públicas e o futuro da pauta oceânica no Brasil

29:22 – Amanda é otimista? Uma visão realista e esperançosa

30:09 – Convite para o Fórum das Águas e despedida