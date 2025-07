Edital oferece até R$ 30 mil para ideias inovadoras na região Rio Doce

Segue até esta sexta-feira (1º) o prazo de inscrição no Edital nº 25/2025 do Programa Gênesis Rio Doce, que vai selecionar 20 ideias inovadoras com potencial de impacto social e econômico na Microrregião Rio Doce, no Espírito Santo. Cada proposta aprovada poderá receber até R$ 30 mil em subvenção econômica.

O edital é voltado para estudantes, pesquisadores, professores, empreendedores e moradores com mais de 15 anos. As inscrições devem ser feitas até às 17h59, por meio da plataforma da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), no site www.sigfapes.es.gov.br.

Após o encerramento das inscrições, o cronograma prevê etapas de capacitação, análise técnica e seleção final. Os projetos aprovados começam a ser executados em fevereiro de 2026.

Além do apoio financeiro, os selecionados terão acesso gratuito a uma trilha de capacitação empreendedora, com mentorias e acompanhamento técnico promovido pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). A proposta é transformar ideias em negócios reais, com viabilidade de atuação no mercado.

O edital contempla propostas em áreas como educação, saúde, meio ambiente, economia local, agricultura, mobilidade urbana e inclusão social. Os candidatos devem apresentar uma ideia com nome, descrição, objetivos, impacto esperado e potencial de mercado.

A iniciativa busca fortalecer o ecossistema de inovação na região e estimular a criação de startups, promovendo o desenvolvimento local. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais oficiais do programa: WhatsApp (27) 3264-5724 ou e-mail [email protected].

Sobre o Programa Gênesis

O Programa Gênesis tem como objetivo impulsionar o empreendedorismo inovador na Microrregião Rio Doce, que abrange os municípios de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e Sooretama. A iniciativa conta com apoio técnico e financeiro para projetos com potencial de se tornarem startups de base tecnológica.

O programa também prevê parcerias com universidades, centros de pesquisa e investidores, ampliando as oportunidades de escalabilidade e impacto socioeconômico dos projetos selecionados.