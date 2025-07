Edson e Hudson encerram ExpoKennedy 2025 com grande show

A 26ª ExpoKennedy termina neste domingo (13), com uma programação recheada de atrações para toda a família, e um encerramento musical especial, o aguardado show da dupla Edson e Hudson, marcado para a meia-noite.

O evento, que começou na última quarta-feira (9), reuniu milhares de pessoas no Parque de Exposições de Presidente Kennedy, valorizando o agronegócio, a cultura e o entretenimento sul capixaba. Agora, a expectativa se volta para as últimas atividades que prometem fechar a festa em grande estilo.

A programação começou cedo com a sexta ordenha do tradicional Concurso Leiteiro, seguida da premiação. No mesmo horário, aconteceram simultaneamente a Prova de Laço Campista e a Copa de Marcha da raça Mangalarga Marchador, reunindo competidores de toda a região.

Durante o dia, a Praça de Alimentação e o Parque de Diversões garantem opções variadas para quem busca lazer, gastronomia e diversão em família. A programação noturna, por sua vez, começa com o Rodeio, às 20h.

Na sequência, o palco principal recebe a cantora Thifany Boleli, às 21h30, preparando o clima para o momento mais aguardado da noite: o show da dupla Edson e Hudson, que deve reunir uma multidão com seus grandes sucessos sertanejos.

Com forte apelo popular e repertório que atravessa gerações, a apresentação da dupla promete encerrar a ExpoKennedy com emoção, nostalgia e muita animação. A entrada é gratuita.

Confira a programação completa deste domingo (13):

7h – Sexta Ordenha

10h – Premiação

10h – Prova de Laço Campista

10h – Copa de Marcha Mangalarga Marchador

11h – Abertura Praça de Alimentação

11h – Abertura Parque de Diversões

20h – Rodeio

21h30min – Show com Thifany Boleli

00h – Show com Edson e Hudson