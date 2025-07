Educação infantil: Alegre se destaca em encontro nacional

Os estados do Espírito Santo e de São Paulo se destacaram no Encontro do Compromisso Nacional pela Qualidade e Equidade na Educação Infantil (Conaquei), realizado pelo Ministério da Educação (MEC) nos dias 3 e 4, na UNINOVE, na capital paulista. A reunião mobilizou secretários municipais, gestores estaduais, técnicos da área, universidades e parceiros institucionais, reforçando o papel estratégico das políticas públicas voltadas à primeira infância.

Espírito Santo: protagonismo municipalista e defesa da inclusão

Representando o Espírito Santo, o Secretário Municipal de Educação de Alegre e presidente da UNDIME-ES, Vanderson Valadares, liderou as discussões sobre o fortalecimento da educação infantil nos municípios capixabas. Valadares reiterou o compromisso da seccional capixaba com os cinco eixos estruturantes do Conaquei, que incluem desde a gestão democrática até a melhoria da infraestrutura e dos recursos pedagógicos.

Durante sua participação, ele enfatizou a centralidade da inclusão como eixo orientador da política pública:

“Nenhuma criança pode ficar de fora. A educação infantil precisa acolher todas as infâncias, com atenção especial às crianças com deficiência, transtornos do desenvolvimento ou em situações de vulnerabilidade. A inclusão é um princípio inegociável”, defendeu.

O dirigente também pontuou o papel da UNDIME-ES na articulação com universidades e na mobilização dos municípios para aderirem ao pacto nacional, promovendo ações formativas e práticas pedagógicas mais humanas, sensíveis e equitativas.

São Paulo: indicadores e gestão técnica como referência

Como estado anfitrião, São Paulo apresentou um conjunto de iniciativas voltadas à avaliação institucional da educação infantil. Entre elas, os Indicadores de Qualidade, que já são utilizados em centenas de unidades escolares. Técnicos da Secretaria Estadual e de redes municipais compartilharam experiências com foco na escuta ativa das crianças, gestão participativa e diagnóstico territorial.

Também participaram do encontro organizações da sociedade civil com levantamentos inéditos sobre o acesso à creche e à pré-escola, colaborando para o planejamento estratégico das redes educacionais.

Compromisso com a equidade e qualidade social

O encontro consolidou os avanços dos dois estados na implementação das Diretrizes Operacionais da Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 1/2024) e fortaleceu a articulação entre os entes federativos. Espírito Santo e São Paulo foram apontados como referências na construção de uma educação infantil mais equitativa, inclusiva e comprometida com o respeito à diversidade.

A participação expressiva de secretários e gestores no evento evidencia uma mobilização nacional consistente em torno da valorização da primeira infância, sinalizando que políticas educacionais bem articuladas e territorializadas têm potencial real de transformar a qualidade da oferta educacional no país.