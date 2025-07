Em coletiva, Prefeitura detalha preparativos da ExpoKennedy

O município de Presidente Kennedy deu o pontapé inicial oficial para a ExpoKennedy 2025 com uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (9), no Parque de Exposições Afonso Costalonga. O prefeito interino, Fábio Feliciano de Oliveira (PSB), acompanhado de secretários municipais, representantes da Polícia Militar e da equipe organizadora, apresentou as principais novidades e reforçou o compromisso com segurança, infraestrutura e valorização do produtor rural.

Durante a coletiva, foram detalhadas as atrações da maior festa agropecuária do Espírito Santo, que celebra o trabalho do homem do campo e exalta a cultura e as potencialidades de Presidente Kennedy, município que abriga a maior bacia leiteira do Sul capixaba.

Segurança reforçada

Um dos destaques foi a apresentação das ações de segurança que serão implementadas durante o evento. A Prefeitura, em parceria com a Guarda Municipal, Polícia Militar e empresa de segurança privada, garantiu a instalação de um sistema moderno de videomonitoramento com câmeras de reconhecimento facial. Uma unidade móvel de segurança também estará posicionada no local, pronta para atuar preventivamente e identificar pessoas com restrições judiciais.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde terá um espaço exclusivo para atendimentos emergenciais, com equipes treinadas para oferecer os primeiros socorros em caso de necessidade. A preocupação com o bem-estar da população foi reforçada como uma das prioridades da organização.

Novo Espaço do Parque de Exposições

A coletiva também serviu para anunciar a inauguração oficial do novo espaço do Parque de Exposições, que acontecerá na noite desta quinta-feira (10), com a presença confirmada do vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB), e do secretário de Estado da Agricultura, Ênio Bergoli.

Com programação pensada para valorizar o agronegócio e promover momentos de lazer, a ExpoKennedy 2025 contará com grandes atrações musicais, parque de diversões, rodeio, ampla praça de alimentação e o tradicional Concurso Leiteiro, que homenageia o esforço dos produtores locais e reforça a importância econômica e cultural do setor agropecuário.

Reformado recentemente, o Parque de Exposições passou por obras de pavimentação, melhorias na iluminação e adequações para garantir acessibilidade e conforto aos visitantes.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA EXPOKENNEDY 2025

QUARTA 09/07

Concurso Leiteiro

07h as 17h – Entrada dos animais

QUINTA 10/07

Concurso Leiteiro

07h – Esgota

17h – Primeira Ordenha

18h – Abertura Parque de Diversões

18h – Abertura Praça de Alimentação

22h – Show com Dallas Country

SEXTA 11/07

Concurso Leiteiro

07h – Segunda Ordenha

17h – Terceira Ordenha

18h – Abertura Praça de Alimentação

18h – Abertura Parque de Diversões

20h – Abertura do Rodeio

23h – Show com Zé Ricardo e Thiago

01h – Show com Solange Almeida

SÁBADO 12/07

Concurso Leiteiro

07h –Quarta Ordenha

17h – Quinta Ordenha

10h – Prova de Laço Campista

11h – Abertura Praça de Alimentação

11h – Abertura Parque de Diversões

20h – Rodeio

23h – Show com Carreiro e Capataz

01h – Show com Vitor Fernandes

DOMINGO 13/07

Concurso Leiteiro

07h – Sexta Ordenha

10h – Premiação

10h – Prova de Laço Campista

10h – Copa de Marcha Mangalarga Marchador

11h – Abertura Praça de Alimentação

11h – Abertura Parque de Diversões

20h – Rodeio

21h30min – Show com Thifany Boleli

00h – Show com Edson e Hudson