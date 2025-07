Emoção em dose dupla: irmãos se tornam pais no mesmo dia em Cachoeiro

Dois irmãos viveram o momento mais mágico da vida, coincidentemente, no mesmo dia, na maternidade do HIFA, em Cachoeiro de Itapemirim. Na última quarta-feira (2), a maternidade foi palco de uma história que emocionou toda a equipe e os familiares.

As cunhadas Michele e Lais Massante, casadas com Dalton e Marcos Massante, respectivamente, deram à luz com poucas horas de diferença. E mais: as duas dividiram o mesmo quarto durante a internação.

A coincidência emocionante começou quando Lais, que faria uma cesariana no dia 9 de julho, entrou em trabalho de parto no mesmo dia em que Michele se internava para realizar sua cirurgia de parto, agendada para o dia 2.

Os bebês Henrique, filho de Michele, e Maria Vitória, filha de Lais, nasceram com um intervalo de poucas horas. Os primos agora carregam consigo uma linda história de conexão familiar desde o nascimento.

E tem mais!

As coincidências não param por aí: os irmãos se casaram no mesmo dia, 9 de novembro de 2024, em uma única cerimônia comunitária. Além disso, são padrinhos de casamento um do outro — e agora, também dos filhos.

Para Michele, a experiência tem muitos significados:

“A experiência foi boa, nada planejado, foi do jeito que Deus quis. Vamos, sim, fazer coisas juntos, inclusive o batizado”, contou, com alegria.

“Assim que descobrimos, nos empenhamos em contar essa história tão bonita e também em fazer deste um momento ainda mais especial para as pacientes”, disse Ricardo Fiorin, coordenador de recepção do Hifa.