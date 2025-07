Emprego: lar de idosos está com oportunidade de trabalho em Cachoeiro

Precisando trabalhar? O Lar de Idosos “Adelson Rebello Moreira”, que já conta com mais de 50 anos de existência, está com oportunidade de emprego disponível em Cachoeiro de Itapemirim.

A vaga disponibilizada pela casa de acolhimento é para função de cuidador de idosos, contudo, alguns requisitos são necessários para o preenchimento do cargo, como: possuir o curso de cuidador de idosos e ter experiência na função (desejável). Refeição no local, ticket alimentação e vale-transporte estão entre os benefícios ofertados pelo lar de idosos.

Sobretudo, os interessados nesta oportunidade, devem enviar o currículo para o WhatsApp do número (28) 99940-4787.

