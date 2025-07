Empresa de alimentos abre vaga para Cachoeiro e região

A Fardin Doces e Alimentos de Banana, localizada em Vargem Alta, está com vaga aberta para auxiliar de linha de produção.

A empresa busca profissionais para atuar em atividades como o descasque de bananas, alimentação de máquinas, embalagem, empacotamento e encaixe de produtos.

O cargo oferece salário fixo, transporte fretado sem desconto, ticket alimentação, gratificação por meta de produção, café da manhã e da tarde, além de convênio com farmácia.

Interessados devem enviar currículo pelo WhatsApp: (28) 99923-3032.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui