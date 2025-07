Empresa de mármore está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro

Precisando trabalhar? A Filettos, empresa especializada em quartzito, mármores e granitos, está com diversas vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim.

A Filettos, que fica localizada na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, no bairro Central Parque, está ofertando vagas para cinco cargos diferentes, todos com os seguintes benefícios: plano de carreira, ticket alimentação e vale-transporte.

Entre as vagas disponibilizadas pela empresa, estão: ajudante multifio, polidor, operador de ponte, resinador e ajudante de resinador. Contudo, alguns requisitos são necessários para o preenchimento dos cargos. Confira os requisitos:

Ajudante multifio

Polidor

Operador de ponte

Resinador

Ajudante de resinador

Os interessados nas oportunidades devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp do número (28) 3521-3334.

