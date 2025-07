Empresa está com diversas oportunidades de emprego em Cachoeiro

A Zanepan, que fica localizada na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Elpídio Volpini, em Cachoeiro de Itapemirim, está com diversas vagas de emprego disponíveis no município.

Entre as vagas disponibilizadas, estão: motorista (habilitação D), ajudante de caminhão, vendedor e repositor (masculino).

Além destas oportunidades, a empresa também está com processo seletivo aberto para função de estagiário. Contudo, o mesmo deve estar cursando o ensino médio.

Os interessados nas vagas, devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou para o WhatsApp do número (28) 99946-9719.