ES: aluno agride coordenadora após ser repreendido por uso de celular

Um aluno de 15 anos foi conduzido até a Delegacia de Montanha após ser acusado de agredir a coordenadora da escola ao ser flagrado com um celular.

Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente foi autuado por “ato infracional análogo ao crime de lesão corporal” e liberado após um responsável assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando necessário.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu), por meio de nota, informou que “repudia qualquer tipo de violência e que a agressão ocorreu quando a coordenadora tentou impedir que o adolescente utilizasse o celular”.

O uso de celular é proibido por lei em escolas do Brasil; no entanto, o garoto teria chutado a porta ao ser repreendido, acertando a mão da funcionária. Ela precisou de atendimento médico devido ao ferimento.

