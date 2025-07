Espécie rara de tartaruga é encontrada na areia do litoral capixaba

Uma fêmea de tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) foi encontrada por populares na última terça-feira (8), na praia de Jacaraípe, na Serra. A espécie é considerada a maior do mundo e está em grave risco de extinção. A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

Com o apoio do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM), a área foi isolada para proteger o animal e possibilitar uma possível desova — um comportamento extremamente raro no litoral brasileiro. A tartaruga media cerca de 1,55 metro de comprimento por 1,22 metro de largura de casco.

Veja imagens: