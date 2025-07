Esquadrilha da Fumaça: avião cai durante treino

Um treinamento de rotina da Esquadrilha da Fumaça terminou com a colisão de dois aviões no ar, na manhã desta quarta-feira (30). O acidente foi entre Descalvado e Porto Ferreira, no interior paulista. A Academia da Força Aérea (AFA) confirmou a ocorrência por volta das 10h30. As aeronaves participavam de um voo controlado em área isolada.

Queda de aeronave terminou sem feridos

Apesar da gravidade do impacto, nenhum dos pilotos se feriu. Um deles conseguiu acionar o sistema de ejeção antes da queda, enquanto o outro pousou com segurança. A área era desabitada, o que impediu danos colaterais. O uso de protocolos de segurança pela Esquadrilha da Fumaça foi essencial para evitar tragédia.

Modelo A-29 Super Tucano estava envolvido

Trata-se de aeronaves A-29 Super Tucano, conhecidas por sua agilidade e eficiência em acrobacias. Elas pertencem ao Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), amplamente conhecido como Esquadrilha da Fumaça.

Histórico de excelência da Esquadrilha da Fumaça

Ao longo das últimas décadas, a Esquadrilha da Fumaça consolidou sua reputação com demonstrações de tirar o fôlego. Contudo, o grupo é reconhecido internacionalmente pela precisão técnica, disciplina e espetáculo visual.

Apuração do acidente

Logo após o incidente, o Comando da Aeronáutica informou a abertura de uma investigação para esclarecer o que ocorreu. Entretanto, técnicos especializados foram enviados à área da queda, que permanece isolada. A prioridade, segundo a Aeronáutica, é garantir a segurança dos pilotos e da operação da Esquadrilha da Fumaça.