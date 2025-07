Estabelecimento está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro

A loja Chega+ Atacarejo, localizada na rua Aristides Campos, no bairro Basiléia, em frente à Selita, está com duas oportunidades de emprego abertas em Cachoeiro de Itapemirim.

A primeira vaga é para vendedor interno, com exigência de experiência em vendas e atendimento ao público. O salário pode variar entre R$ 3.000 e R$ 3.500, incluindo comissões e metas batidas. A empresa também oferece ticket alimentação, ticket transporte, plano de saúde e plano odontológico.

A segunda oportunidade é para auxiliar de serviços gerais, com salário comercial e os mesmos benefícios: ticket alimentação, ticket transporte, plano de saúde e odontológico.

Para ambas as funções, a empresa informa que há preferência por candidatos do sexo masculino.

Os interessados nas oportunidades de emprego, devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entregar presencialmente na loja.

