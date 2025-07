Evair de Melo ataca Marina: “Nunca trabalhou, só repete discurso”

Durante audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, realizada nesta quarta-feira (2), o deputado federal Evair Vieira de Melo (PP) fez duras críticas à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A sessão teve como objetivo ouvir esclarecimentos da ministra sobre queimadas e desmatamento no país.

Em meio aos questionamentos, o parlamentar voltou a utilizar o termo “adestrada” para se referir à ministra, o que gerou tensão na sala. “Usei a expressão adestramento numa sessão passada, e não foi uma ofensa pessoal, porque repetições que buscam resultado é adestramento”, afirmou Evair. O episódio mencionado por ele ocorreu em outubro de 2024, quando, na condição de presidente da comissão, criticou Marina com a mesma expressão, recebendo resposta imediata da ministra: “Quem é que é adestrado? Tenha santa paciência. O senhor não vai me dizer que sou uma pessoa adestrada.”

No encontro desta quarta-feira, Evair também questionou a trajetória profissional da ministra e sua relação com o setor produtivo. “A senhora tem dificuldades com o agronegócio porque nunca trabalhou, nunca produziu. Não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Todo mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com essas ONGs internacionais”, declarou o deputado.

A ministra reagiu às críticas apontando a repetição de comportamentos agressivos por parte de parlamentares e classificou as falas como injustas. “Fui terrivelmente agredida. Depois do que aconteceu ali [no Senado], as pessoas iam achar muito normal fazer o que está acontecendo aqui num nível piorado”, disse Marina, referindo-se à audiência de maio, da qual se retirou após embates acalorados.

Em tom reflexivo, Marina também citou passagens bíblicas para justificar sua postura diante das críticas. “Eu estou em paz porque tem uma palavra que eu repito sempre, que aprendi com o apóstolo Paulo: ‘É preferível sofrer injustiça do que praticar uma injustiça’. E eu prefiro sofrer injustiças do que praticá-las, porque, quando você pratica uma injustiça, pode ter certeza que um dia a reparação virá. Quando você é injustiçado, a justiça virá.”

A audiência foi marcada por clima de confronto entre membros da comissão e a ministra, evidenciando o ambiente polarizado nas discussões sobre meio ambiente e agronegócio no Congresso Nacional.