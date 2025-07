Ex-funcionário é preso após furtar loja em Cachoeiro

Dois homens foram detidos na última quinta-feira (10) após serem flagrados furtando uma loja na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Parque das Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Militar foi acionada por uma cidadã, que denunciou a invasão ao estabelecimento. No local, os agentes encontraram um dos suspeitos sobre a laje da loja, segurando um condensador de ar-condicionado. Ao perceber a chegada da viatura, o homem lançou o equipamento no chão, danificando-o, e tentou fugir.

Com apoio de reforço policial, o suspeito foi capturado. Durante a abordagem, ele revelou que agia com um comparsa, identificado como ex-funcionário da loja.

O segundo envolvido conseguiu fugir, mas acabou localizado e detido pelo proprietário do estabelecimento, com ajuda de um conhecido. Ambos os detidos foram levados à delegacia.

Além do condensador, foram recuperados uma máquina de solda e diversos alimentos que estavam embalados para transporte. Os objetos foram entregues à Polícia Civil, exceto o condensador, que ficou danificado.

Segundo a corporação, os detidos não apresentavam lesões e não houve qualquer tipo de maus-tratos durante a condução.

