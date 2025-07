Ex-prefeito de Vargem Alta passa por cirurgia e segue na UTI

O ex-prefeito de Vargem Alta, João Bosco Dias, conhecido como Bosquinho, de 55 anos, encontra-se internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim.

Bosquinho foi hospitalizado nesta terça-feira (29) após sentir fortes dores abdominais. Ele passou por exames que identificaram a necessidade de uma cirurgia de emergência no intestino. O procedimento foi realizado com urgência e, na sequência, o ex-prefeito foi transferido diretamente para a UTI.

A assessoria da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim confirmou, a internação do ex-prefeito. Atualmente, Bosquinho ocupa o cargo de subsecretário de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência do Estado do Espírito Santo.