Ex-prefeito Victor Coelho recua e vai disputar vaga na Ales

O atual secretário de Estado de Turismo e ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), mudou de rota na corrida eleitoral de 2026. Após articulação com o governador Renato Casagrande e avaliação interna no partido, ele decidiu abandonar o projeto de candidatura à Câmara dos Deputados para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

A mudança de rumo foi confirmada por Coelho, que classificou a decisão como estratégica e alinhada às diretrizes do PSB. “Foi uma escolha partidária e baseada em maiores chances de êxito”, afirmou ao AQUINOTICIAS.COM.

Inicialmente cotado para compor a chapa federal do partido, Victor foi nomeado, em fevereiro, como titular da Secretaria de Turismo, movimento interpretado como uma tentativa de dar projeção ao seu nome. À época, o próprio secretário reconheceu que o cargo funcionava como vitrine política.

Com dois mandatos como prefeito de Cachoeiro (2017–2024) e passagem pela presidência da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Victor aposta no peso do seu capital eleitoral regional.

Com a saída de Coelho da disputa federal, quem assume seu lugar na estratégia do PSB é Lorena Vasques Silveira, sua aliada política. Ex-secretária de Administração e de Obras em sua gestão municipal, Lorena concorreu à prefeitura de Cachoeiro em 2024, com o apoio de Victor, mas não foi eleita. Atualmente, ela ocupa o cargo de subsecretária estadual de Estudos, Negócios, Planejamento e Infraestrutura Turística na Setur.

O recuo de Victor e a projeção de Lorena na disputa federal mostram uma reconfiguração interna do PSB capixaba, que busca fortalecer sua base na Ales sem abrir mão da representatividade no Congresso Nacional.