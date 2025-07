Ex-vasco é solto após seis meses preso por tráfico em Cachoeiro

O capixaba e ex-atacante do Vasco, Yago Moreira Silva, teve sua prisão preventiva revogada na última segunda-feira (30), em Cachoeiro de Itapemirim.

Yago estava preso desde o dia 27 de dezembro de 2024, após uma operação da Polícia Militar. Na ocasião, o jogador foi abordado enquanto carregava uma sacola plástica com “pinos” de cocaína prontos para venda. Na casa de Yago, os militares encontraram uma arma.

A advogada de Yago alegou que houve violação de domicílio do réu e tentou anular as provas contra o jogador. O processo tramita na 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui