ExpoKennedy 2025 atrai multidão e celebra a força do agro regional

A 26ª edição da ExpoKennedy já entrou para a história como uma das maiores e mais bem organizadas festas do Sul do Espírito Santo. Realizada entre os dias 9 e 13 de julho, a tradicional celebração do agro em Presidente Kennedy superou as expectativas e atraiu uma multidão de moradores e visitantes de diversas regiões.

Com estrutura ampliada e totalmente revitalizada, o Parque de Exposições foi palco de grandes momentos: shows consagrados, rodeios emocionantes, parque de diversões, ampla praça de alimentação e o tradicional Concurso Leiteiro, que valorizou o trabalho dos produtores da maior bacia leiteira do Sul capixaba.

As melhorias na infraestrutura do local foram um dos destaques da edição. A Prefeitura investiu na modernização do espaço com novo calçamento, asfaltamento, iluminação reforçada e adaptações que garantiram mais conforto, segurança e acessibilidade para todos. A estrutura contou ainda com uma robusta operação de segurança, envolvendo a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, segurança privada e videomonitoramento em tempo real.

O Concurso Leiteiro mais uma vez foi o coração da festa, premiando os produtores que se destacam na qualidade e produtividade do leite — um símbolo da força do agronegócio local. Outras atividades, como a Prova de Laço Campista e a Copa de Marcha Mangalarga Marchador, também empolgaram o público.

As noites foram marcadas por grandes apresentações musicais. Nomes como Zé Ricardo & Thiago, Solange Almeida, Carreiro & Capataz, Vitor Fernandes e Edson & Hudson levantaram o público e garantiram o clima de festa até a madrugada. A cantora Thifany Boleli também encantou com sua performance.

A Secretaria Municipal de Saúde esteve presente com um espaço exclusivo no parque, oferecendo atendimento emergencial e apoio à população durante todos os dias do evento.

Com organização, segurança, diversidade de atrações e um público entusiasmado, a ExpoKennedy 2025 reafirmou seu papel como um dos maiores eventos do Espírito Santo. A festa celebrou o produtor rural, movimentou a economia local e proporcionou momentos inesquecíveis de lazer, cultura e tradição para toda a família.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução | PMPK