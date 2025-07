Fabiano Menotti capota carro em rodovia; veja o seu estado de saúde

Na tarde deste domingo (13), o cantor Fabiano Menotti, que forma dupla com o irmão César Menotti, sofreu um acidente de carro na BR-040, próximo a Juiz de Fora, em Minas Gerais. O artista estava a caminho de Cordeiro (RJ), onde cumpriria agenda de show na noite do mesmo dia.

De acordo com a assessoria da dupla sertaneja, Fabiano Menotti dirigia o próprio veículo, vindo de Belo Horizonte, quando, na altura do km 771, um carro apareceu à sua frente. Para evitar uma colisão traseira, ele tentou desviar, invadiu a contramão e acabou se chocando lateralmente com outro automóvel.

Um tenente da Polícia Militar, que estava de folga, dirigia o outro veículo envolvido no acidente. A força do impacto fez com que o carro de Fabiano Menotti capotasse. Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou os primeiros atendimentos.

Estado de saúde

Apesar da gravidade do acidente, tanto o cantor quanto o policial envolvido não sofreram ferimentos graves. A equipe de Fabiano informou que ele está em bom estado de saúde e não precisou ser hospitalizado. A Polícia Rodoviária Federal e os bombeiros conseguiram liberar a pista após algumas horas de trabalho.

Contudo, até o momento, não houve alteração na agenda de César Menotti & Fabiano. A apresentação marcada para Cordeiro (RJ) foi mantida, mas a assessoria da dupla ressaltou que o estado de saúde de Fabiano será monitorado nas próximas horas, e qualquer nova decisão será informada ao público.

