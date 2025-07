Falta pouco para o 2° Arraiá do Bairro Paraíso agitar Cachoeiro

Falta pouco para o bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, se transformar em um grande palco de cultura popular. O 2° Arraiá do Bairro Paraíso começa nesta sexta-feira (4), prometendo dois dias de muita música, comidas típicas e diversão para toda a família.

A festa será realizada nos dias 4 e 5 de julho, na rua João Fassarella, com entrada gratuita e programação recheada de atrações. O evento é organizado pela equipe da Copa Paraíso de Futsal e conta com apoio do vereador Vandinho da Padaria (PSDB).

Na sexta-feira (4), a partir das 19h, o cantor Murillo sobe ao palco para animar o público com um repertório recheado de sucessos. Já no sábado (5), a festa continua com Os Patrões, levando o melhor do forró capixaba para o encerramento do arraiá.

Além das barracas tradicionais, o arraiá contará com a presença de food trucks variados, como o Sorvete Bistruck, o Hotfox Hot Dog e o Churros Sabor de Mel, além de brinquedos para crianças e uma barraca com caldos, doces e churrasco. Aliás, o público também poderá participar de um bingo popular, com 12 prêmios e cartelas a R$ 10. O bingo será realizado no sábado.

A expectativa é de que o arraiá movimente a região, valorizando as tradições juninas e promovendo o comércio local. O evento promete reunir famílias de toda a cidade.

Prêmios do bingo

Pack de long neck com 12 unidades

Ventilador

Jogo de toalha

Unha em gel

Pizza família

Kit brinco, cordão e pulseira

Conjunto e kit cheirosa

Tatuagem no valor de R$ 300,00

Mesa de mármore

Um mês de aula de inglês

Duas pizzas

Voucher de R$150,00