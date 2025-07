Família é rendida por falsos policiais em sítio de Iúna

Três homens armados e encapuzados renderam uma família na zona rural de Iúna, no Córrego Vargem Alegre, na manhã de quarta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, os criminosos estavam vestidos com roupas com a inscrição “Polícia Civil” e chegaram em um VW Polo branco.

A ação ocorreu por volta de 7h40, quando o grupo desceu de um morro e entrou no terreiro de uma propriedade rural, abordando um homem, sua esposa e seu filho. Durante o crime, apenas uma quantia em dinheiro — R$ 200 — foi levada da carteira do jovem. O pai conseguiu escapar, nadando por um rio próximo até pedir socorro na casa de uma policial militar.

Ainda de acordo com os relatos, os suspeitos afirmaram estar procurando por uma mulher, que supostamente lavaria dinheiro para a prefeitura. No entanto, não havia ninguém com esse nome na propriedade. Após a tentativa frustrada de encontrar a pessoa, o trio fugiu sentido à cidade de Iúna.

Câmeras de segurança instaladas próximas ao local registraram a passagem de um Polo branco vindo da BR-262 e entrando no sítio. Diante das informações, a PM montou um cerco na rodovia. Um veículo com as mesmas características foi avistado no trevo de Paraju, mas fugiu da abordagem policial. Durante a fuga, uma arma de fogo calibre .32 foi dispensada.

O carro foi posteriormente encontrado abandonado em Viana e recolhido pela PRF. Com base na placa, a polícia descobriu que o veículo havia sido locado em nome de um homem com extensa ficha criminal. Ele foi identificado como suspeito no caso, mas até o momento, ninguém foi detido.