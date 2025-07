Feira em Laranja da Terra terá shows e serviços gratuitos

Uma maratona de shows promete agitar o município de Laranja da Terra entre os dias 18 e 20 de julho, durante a Feira Parceria Legal: Empreendedor e Consumidor. O evento, que será realizado na Praça Carlos Tesch, no Centro da cidade, alia cultura, cidadania e empreendedorismo, com programação gratuita voltada para toda a família.

Com organização do Instituto Sustentabilidade Brasil e apoio do Governo do Estado, por meio do Procon-ES e da Aderes, além da Prefeitura Municipal, a feira oferece uma estrutura completa com estandes de serviços públicos, atendimentos sociais, feira de negócios, espaço gastronômico e atrações culturais — com destaque para os shows musicais que devem movimentar o município durante os três dias.

A programação musical tem início na sexta-feira (18), com a apresentação da banda Raízes do Forró, às 19h, logo após a abertura oficial do evento.

No sábado (19), os destaques ficam por conta das apresentações de Martim Moreira (voz e violão), às 11h, Netto do Forró, às 18h, Levada Capixaba, às 20h, e o show animado de Rogério e seus Teclados, às 22h, fechando a noite com muito ritmo.

Já no domingo (20), a animação começa ao meio-dia com Gugu da Concertina, seguido da contagiante Banda Raça Forrozeira, às 15h. A dupla Douglas e Thiago sobe ao palco às 17h, encerrando a programação musical com muito sertanejo e carisma.

Além dos shows, o público poderá aproveitar serviços gratuitos como renegociação de dívidas, atendimentos jurídicos e de saúde, abertura de MEI e palestras educativas. A expectativa é de que milhares de pessoas participem da feira, fortalecendo a integração entre o governo, a população e os pequenos negócios locais.

Confira a programação completa



Sexta dia 18

18h- Abertura oficial da Feira Parceria Legal – PROCON/ADERES/GOVERNO DO ES/Prefeitura Laranja da Terra

Realização: Instituto Sustentabilidade Brasil

18h – Feira de Negócios e Gastromia

19h – Banda Raízes do Forró

Sábado dia 19

8:30 às 13h- Atendimento Sociais

PROCON Diretos do Consumidor

Renegociação de dívidas CESAN

Renegociação de dívidas EDP

Renegociação de IPTU

Abertura do MEI (ADERES)

Atendimentos Jurídicos

Atendimentos de Saúde

10h- Feira de Negócios e Gastromia

11h – Martim Moreira – Voz e Violão

15h- Palestra: Direito do Consumidor Papel do PROCON – Com Fabrício Pancotto

18h – Netto do Forró

20h – Levada Capixaba

22h- Rogério e seus teclados

Domingo dia 20

9h- Feira de Negócios e Gastronomia

10h- Palestra: Fiscal Mirim PROCON – Com Letícia Coelho

12h- Gugu da Concertina

15h- Banda Raça Forrozeira

17h- Douglas e Thiago

19h- Encerramento