Feira Parceria Legal chega à Laranja da Terra nesta sexta-feira (18)

A partir desta sexta-feira (18), Laranja da Terra, na região serrana do Espírito Santo, recebe a Feira Parceria Legal: Empreendedor e Consumidor, evento que promete movimentar a cidade até domingo (20) com uma programação gratuita voltada para cidadania, inclusão social e incentivo à economia local.

A feira será realizada na Praça Carlos Tesch, no centro da cidade, e contará com estandes de serviços públicos, atendimentos sociais, espaço gastronômico, atrações culturais e atividades de lazer para toda a família. O evento é promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, em parceria com o Governo do Estado, por meio do Procon-ES e da Aderes, e tem apoio da Prefeitura de Laranja da Terra.

Órgãos como Cesan, Procon, Aderes e a Defensoria Pública já confirmaram presença. Entre os serviços oferecidos estão renegociação de dívidas, orientações jurídicas, abertura de MEI, além de atendimentos voltados ao empreendedor e ao consumidor.

A expectativa é de que milhares de pessoas circulem pela feira durante o fim de semana, fortalecendo o vínculo entre poder público, cidadãos e pequenos negócios locais. A Feira Parceria Legal se destaca por ser mais que um evento: é um espaço de transformação social e fortalecimento da economia da região.

Programação oficial

Sexta-feira – 18 de julho

18h: Abertura oficial com presença de autoridades do Governo do Estado, Procon-ES, Aderes e Prefeitura de Laranja da Terra

18h: Feira de Negócios e Gastronomia

19h: Show com Banda Raízes do Forró

Sábado – 19 de julho

8h30 às 13h: Atendimentos sociais e serviços públicos:

Procon: Direitos do consumidor

CESAN e EDP: Renegociação de dívidas

Prefeitura: Renegociação de IPTU

Aderes: Abertura de MEI

Atendimentos jurídicos e de saúde

10h: Feira de Negócios e Gastronomia

11h: Show com Martim Moreira – Voz e Violão

15h: Palestra “Direitos do Consumidor e o papel do Procon”, com Fabrício Pancotto

18h: Show com Netto do Forró

19h: Levada Capixaba

20h30: Rogério e Seus Teclados

Domingo – 20 de julho

9h: Feira de Negócios e Gastronomia

10h: Palestra “Fiscal Mirim Procon”, com Letícia Coelho

14h: Gugu da Concertina

17h: Douglas e Thiago Acústico

19h: Banda Raça Forrozeira

*Entrada gratuita em todos os dias.