Festival de Inverno de Guaçuí terá segurança reforçada

A Polícia Militar está reforçando a segurança pública durante o Festival de Inverno de Guaçuí, que acontece no Parque de Exposições entre os dias 4 e 6 de julho.

De acordo com o tenente-coronel Dikson Delgado, atual comandante do 3º Batalhão de Alegre, o policiamento será intensificado em pontos estratégicos do município. Isso irá garantir que o público se sinta seguro durante o evento.

Além das viaturas que já atuam na cidade, durante o festival, Guaçuí contará com o apoio das equipes do Regime Operacional, do Reforço Operacional Regional e da Escala de Indenização Suplementar. Segundo o tenente-coronel, cerca de 10 militares estarão atuando diariamente, dando suporte para até oito viaturas em circulação.

A previsão é que sejam realizadas rondas ostensivas, além da rotatividade de viaturas nas proximidades do local onde acontecerá o evento. A Força Tática estará de prontidão durante a programação para qualquer acionamento.

“O comando distribuiu o policiamento em pontos específicos. Algumas viaturas farão rondas ao redor do local do evento para garantir a segurança de quem estiver chegando e circulando pela região”, informou.