Festival leva shows gratuitos para Vargem Alta neste mês

No fim de semana dos dias 18 a 19, deste mês, acontecerá o Festival de Inverno de Vargem Alta. No evento haverá programação musical diversificada, reunindo artistas locais e regionais. A ação é gratuita e acontece na rua da Estação, no Centro da cidade, com início sempre às 19h.

Assim, na sexta-feira (18), o público poderá curtir o happy hour com Marcos Thadeu, seguido pelas bandas Polifonia, com seu tropical rock, e Full Time, que traz sucessos do rock nacional e internacional.

Já no sábado (19), a noite começa com o blues e folk da banda Big River, em seguida tem Vanessa Coutinho e encerra com o rock de Vinícius Ayres Trio. O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal e realização da ADEVA.

Programação completa

Local: Rua da Estação – Centro, Vargem Alta (ES)

Sexta-feira – 18/07

19h – Marcos Thadeu (Happy Hour)

21h – Polifonia (Tropical Rock)

23h – Full Time (Rock Anos 80, Nacional e Internacional)

Sábado – 19/07

19h – Big River (Blues e Folk)

21h – Vanessa Coutinho (MPB)

23h – Vinícius Ayres Trio (Rock Nacional e Internacional)