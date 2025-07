FIG 2025: alimentos arrecadados são doados às Instituições em Guaçuí

Os alimentos arrecadados durante o Festival de Inverno de Guaçuí foram doados para o Lar dos Idosos ‘Frederico Ozanan’ e a Igreja Metodista do município. Ao todo, fora arrecadados quatro mil quilos de alimentos.

A entrega foi feita pelo diretor da GFC Eventos, organizadora do evento, Elias Carvalho. “Eu gostaria de agradecer toda minha equipe de trabalho, que fez o Festival acontecer. Um agradecimento especial aos patrocinadores, em especial o Banestes, que foi o grande patrocinador desse evento, e graças a esse apoio conseguimos ter a meia entrada solidária, que nos possibilitou ajudar essas instituições”, destaca Elias.

“Outras três pessoas também foram importantes para que esse evento ocorresse: o prefeito Vagner Rodrigues, o secretário de Cultura e Turismo, John Kennedy, e o presidente da Câmara, Carlinhos Lomeu. O Festival não teria sido esse sucesso sem esses apoios. Esperamos que essas doações ajudem por muito tempo essas instituições”, continua o diretor da GFC Eventos.

Para o presidente do Lar dos Idosos ‘Frederico Ozanan’, Fernando Rangel, agradeceu as doações. “Temos que agradecer a Deus por Guaçuí ter tantas pessoas boas. Nesse mundo tão conturbado e de tanto sofrimento, vermos um evento desse, que trouxe alegria, animação e bons fluídos, resultar em uma doação como essa tão importante para nossa instituição. Eu diria uma palavra: fenomenal”, completa o presidente.

Confira o vídeo da doação!

