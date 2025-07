FIG 2025 levou oficina circense gratuita para escolas de Guaçuí

O tema decorativo do Festival de Inverno de Guaçuí em 2025 foi ‘Circo’. Durante os dias de evento, o público foi recebido logo na entrada por performances especiais da Trupe Le Peppe Circus, de Vitória.

No entanto, antes do Festival de Inverno de Guaçuí, os alunos da EMEF Deocleciano de Oliveira, tiveram o primeiro contato com profissionais durante um dia de atividades na escola. A oficina foi realizada no dia 4 de julho.

Foram oferecidas práticas de malabarismo, equilíbrio e acrobacias, todas adaptadas a diferentes idades e níveis de habilidade. Durante a ação, as crianças interagiram e puderam compreender melhor a atividade circense.

E quem ficou curioso com o tema no próximo ano, é só acompanhar as redes sociais do Festival de Inverno de Guaçuí e ir pegando as dicas, que aliás, estavam presentes na edição de 2025! “Quem pegou, pegou!”

Veja o vídeo da ação!