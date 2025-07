Filho ateia fogo na própria mãe em Cariacica após discussão

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio em Cariacica, na última terça-feira (22). Segundo a vítima, o autor do crime é seu filho, de 27 anos. Ele teria ateado fogo no corpo da própria mãe durante uma discussão.

Ainda de acordo com a vítima, de 43 anos, o filho — que é usuário de drogas — jogou álcool em seu corpo e ateou fogo. No entanto, ela conseguiu chegar próximo a uma torneira e apagar as chamas.

Ela sofreu várias queimaduras pelo corpo e foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica; contudo, precisou ser transferida para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra.