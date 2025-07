Filho de Faustão volta à TV: confira qual programa e emissora

Após sua saída da Band, o apresentador João Silva já tem data marcada para voltar à televisão. No dia 9 de agosto, ele estreia o “Programa do João” no SBT, emissora comandada por Silvio Santos. A nova atração será exibida nas noites de sexta-feira.

Aposta em leveza e entretenimento

O “Programa do João” promete trazer um conteúdo leve, divertido e familiar, com quadros de auditório, entrevistas e brincadeiras. A proposta é resgatar o estilo clássico dos programas dominicais, agora com uma pegada mais moderna e dinâmica.

Parceria com Silvio Santos

João Silva afirmou estar animado com a parceria com o SBT e declarou que pretende honrar a história da televisão brasileira com um programa feito com carinho. O apresentador também agradeceu a confiança da emissora em apostar no novo formato.

Repercussão nos bastidores

Nos bastidores da TV, a movimentação de João Silva é vista como uma aposta ousada do SBT para renovar sua grade e atrair um público mais jovem. A emissora busca consolidar novamente sua força nos programas de auditório, tradicionalmente associados à imagem de Silvio Santos.