Fórum em Ibitirama promove debate sobre saúde emocional nas escolas

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Olavo Rodrigues da Costa, em Ibitirama, sediou na última quinta-feira (7) o II Fórum da APOIE (Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escoar), reunindo representantes de instituições estaduais do município para discutir saúde emocional no ambiente escolar.

Com o tema “Relações interpessoais e autocuidado – Um olhar para a gestão emocional no ambiente escolar”, o evento contou com a participação da EEEFMTI Antônio Lemos Júnior e da EEEF Serra do Caparaó. A programação incluiu apresentações culturais, como a da Orquestra de Violão, e palestras ministradas pela psicóloga Laís Amora e pela nutricionista Karolayne Silva. Também foi realizada uma apresentação sobre as atribuições da APOIE-Escola, conduzida pelo assistente social Igor Guedes.

Gestores, professores e profissionais das unidades participantes, além de representantes da Superintendência Regional de Educação (SRE) de Guaçuí, marcaram presença no encontro.

Para o diretor da escola anfitriã, Décio Côgo de Aguiar, o fórum foi um momento importante de troca entre as escolas.

“Foi um momento de reflexão e muito aprendizado no trato com a saúde mental e física do profissional da educação, de modo especial, do professor, além de servir como um momento de interlocução e compartilhamento entre as escolas”, destacou.