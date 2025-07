Frio e chuva voltam para Cachoeiro; confira a previsão completa

A terça-feira (24) será de tempo instável em Cachoeiro de Itapemirim, com sol entre muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva previstas para a noite.

Segundo os dados meteorológicos, a temperatura mínima será de 18°C, enquanto a máxima não deve passar dos 25°C. O céu permanece nublado em grande parte do dia, favorecendo o clima ameno.

A umidade relativa do ar varia entre 60% e 97%, o que aumenta a sensação de abafamento. O vento sopra de sul/sudeste (S/SSE) com velocidade média de 6 km/h.

A previsão aponta 81% de chance de chuva, com acumulado de até 1,4 mm, especialmente entre o fim da tarde e a noite.

O sol nasce às 06h21 e se põe às 17h14. A lua está na fase crescente, mas a nebulosidade deve dificultar a visualização do céu noturno.

Moradores devem se preparar para mudanças no tempo, principalmente ao anoitecer. O uso de guarda-chuva é recomendado para quem vai sair no período da noite.

