Furto em residência rural de Brejetuba intriga moradores

A Polícia esteve no local e orientou o morador a registrar o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, levando as imagens captadas.

Imagens de uma câmera de segurança mostraram dois homens uniformizados de uma empresa de manutenção rodoviária em frente à residência. A câmera, após captar as imagens, foi destruída e furtada.

Um furto a residência mobilizou a Polícia Militar de Brejetuba, na noite desta terça-feira (22). O crime ocorreu na zona rural do município, às margens da Rodovia ES-462.

