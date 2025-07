Governo do ES destina R$ 36 milhões para obras em Domingos Martins

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, autorizou neste sábado (5) o início das obras de revitalização da Rodovia ES-465/ES-368, no trecho entre a sede de Domingos Martins e o distrito de Melgaço, no município. Com investimento de R$ 36 milhões, a intervenção abrangerá 32 quilômetros e tem previsão de conclusão para janeiro de 2027.

Na mesma agenda, Casagrande, acompanhado do vice-governador Ricardo Ferraço, vistoriou as obras de pavimentação e implantação da Rodovia ES-368, que liga os distritos de Melgaço e Potratz, em Santa Maria de Jetibá. Executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), essas intervenções já estão 30% concluídas, totalizando 19 quilômetros de extensão e um investimento de R$ 98 milhões. A entrega está prevista para junho de 2026.

Para o governador, as obras são estratégicas para o fortalecimento do turismo e para a economia regional. “Esses investimentos melhoram o escoamento da produção dos nossos agricultores e valorizam o potencial turístico da região. A nova ponte em Rio Claro, com mais de 60 metros, será parte fundamental da ligação entre Potratz e Melgaço. Com infraestrutura adequada, atraímos mais iniciativa privada, gerando emprego, renda e dinamizando a cadeia produtiva local”, afirmou Casagrande.

O diretor geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, ressaltou a importância das intervenções para o desenvolvimento estadual. “Essas rodovias vão encurtar distâncias, facilitar o turismo, o transporte e o fluxo de pessoas e mercadorias. É o Governo do Estado atuando para promover qualidade de vida e progresso para o capixaba”, destacou.