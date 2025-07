Governo do ES doa terreno e viabiliza Ifes em Muniz Freire

Em um movimento articulado entre diferentes esferas de poder, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) recebeu oficialmente, nesta segunda-feira (30), a escritura do terreno onde será construído o futuro Campus Muniz Freire. A área de 223 mil m², localizada na comunidade de Santa Bárbara, foi adquirida com recursos do Governo do Estado no valor de R$ 5,17 milhões.

A formalização da transferência foi feita por meio do Decreto Estadual nº 11.089/2025, após aprovação da Câmara de Vereadores de Muniz Freire. A cerimônia, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, contou com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), prefeito Dito Silva (PSB), do reitor do Ifes, Jadir Pela, além de parlamentares e lideranças locais.

Estratégia de expansão

A implantação da unidade faz parte da estratégia de expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica e integra a lista dos 100 novos campi anunciados em 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dentro do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O investimento total previsto é de R$ 25 milhões, com oferta estimada de 1.400 vagas.

Segundo o prefeito de Muniz Freire, Dito Silva (PSB), a aquisição do terreno era um dos principais entraves para viabilizar o projeto, considerado inviável com recursos próprios do município. “Foi com o apoio direto do governador Casagrande e do reitor Jadir Pela que conseguimos avançar”, afirmou. O reitor relatou que o chefe do Executivo estadual respondeu positivamente à solicitação em apenas oito minutos após contato telefônico.

O professor Márcio Bolzan, do Campus de Alegre do Ifes, foi um dos principais articuladores da proposta e ressaltou o caráter estratégico da nova unidade. “O campus fortalecerá cadeias produtivas como o turismo e a agricultura familiar, além de atender empresas de diversos setores na região do Caparaó”, destacou.

Consolidação do Ifes no ES

Durante a solenidade, o governador Casagrande sublinhou a importância do investimento na interiorização do ensino técnico. “Estamos consolidando a 25ª unidade do Ifes no Espírito Santo. Essa é uma conquista coletiva, fruto da mobilização da sociedade, do parlamento e do Governo Federal, que merece ser registrada como marco na educação capixaba”, declarou.

O vice-governador Ricardo Ferraço também frisou o papel da educação técnica na transformação da matriz econômica do Estado. “Não basta atrair investimentos. Precisamos de instituições como o Ifes para qualificar a mão de obra e preparar os capixabas para os empregos do futuro”, pontuou.

Presente na cerimônia, a ex-senadora Rose de Freitas (MDB) emocionou-se ao relembrar sua atuação em defesa do campus ainda nos tempos em que era deputada federal. “De todos os campi que ajudei a viabilizar, esse é o que mais me toca. É o cumprimento de um compromisso antigo com Muniz Freire”, disse.

O ato contou ainda com a participação dos deputados estaduais Dary Pagung (PSB) e João Coser (PT), além de representantes dos mandatos dos deputados federais Helder Salomão (PT), Gilson Daniel (Podemos), Jack Rocha (PT) e do senador Fabiano Contarato (PT), todos envolvidos nas tratativas em prol da expansão do Ifes.