Governo do ES investe em obras de adaptação climática em Vila Velha

A secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, realizou, na manhã desta quarta-feira (9), uma visita técnica às obras de implantação de uma galeria dupla e construção de um parque linear sobre o Canal da Costa, em Vila Velha. A intervenção faz parte da política estadual de enfrentamento às mudanças climáticas, com recursos viabilizados por meio do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas.

O projeto, executado pela prefeitura com repasse direto do Governo do Espírito Santo, prevê a requalificação de aproximadamente 800 metros do trecho do canal situado entre a Rua São Paulo e a Rua Anésio Alvarenga, sob a Terceira Ponte. A secretária esteve acompanhada da titular da pasta municipal de Obras, Menara Cavalcante.

“Estamos transformando uma área antes degradada em um espaço público multifuncional. É uma obra que alia infraestrutura com qualidade de vida, um reflexo da política pública de adaptação climática liderada pelo governador Renato Casagrande”, afirmou Pedroso.

As intervenções envolvem a instalação de galerias pré-moldadas de concreto e aço com dimensões de 4,10m x 3m, que vão melhorar o escoamento de águas pluviais em direção à Estação de Bombeamento Foz da Costa, reduzindo o risco de alagamentos. Também será feita a impermeabilização do leito do canal.

No local será implantado um parque linear com pista de skate, quadra poliesportiva, campo de futebol society, quadra de tênis, parque infantil, espaço pet, estacionamento para veículos e bicicletas, área para motorhomes, academia ao ar livre e mobiliário urbano.

A iniciativa integra o conjunto de obras financiadas com recursos do Fundo Cidades – programa idealizado por Casagrande com foco na resiliência climática dos municípios. Segundo a Secretaria de Governo, cerca de R$ 407 milhões já foram repassados diretamente a prefeituras capixabas sem entraves burocráticos.

Além de viabilizar obras, o Fundo Cidades também financia a elaboração de projetos de adaptação às mudanças climáticas, com aporte de até R$ 500 mil por município. Os pedidos devem ser encaminhados à Secretaria do Governo até setembro.

“Esse é um trabalho de proteção à vida e aos bens patrimoniais da população, realizado com visão estratégica e compromisso com as gerações futuras”, concluiu Pedroso.