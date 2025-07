Governo Lula avalia trocar slogan para marcar nova fase da gestão

Sob o comando do publicitário Sidônio Palmeira, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) estuda substituir o atual slogan do governo federal. Desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023, a marca institucional utilizada tem sido “União e Reconstrução”.

A proposta da mudança parte da avaliação interna de que o governo entrou em uma nova etapa, após avanços em áreas consideradas prioritárias. A substituição do lema busca refletir esse novo momento político e administrativo da gestão petista.

O atual chefe da Secom, Sidônio Palmeira, confirmou ao colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, que a reformulação do slogan está em análise. Segundo ele, a ideia é sinalizar à sociedade que o período de reconstrução — usado como símbolo da retomada pós-Bolsonaro — estaria dando lugar a uma fase de consolidação e avanço.

Durante uma reunião realizada em março com assessores de imprensa do governo, Sidônio chegou a apresentar o mote “Brasil dando a volta por cima” como guia para a comunicação institucional. Apesar de não ter sido oficializado como novo slogan, o termo tem sido utilizado como referência em discursos e eventos com representantes do governo.

A definição final do novo lema ainda está em debate no núcleo de comunicação do Planalto, que pretende alinhar a nova marca às estratégias eleitorais do Partido dos Trabalhadores para 2026 e ao discurso de superação de crises deixadas pela gestão anterior.