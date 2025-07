Grave acidente com 3 carros deixa um morto em Venda Nova do Imigrante

Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas em um grave acidente envolvendo três veículos no último sábado (19), no km 114 da BR-262, em Venda Nova do Imigrante.

Segundo informações dos bombeiros, um dos carros teria invadido a contramão, provocando uma batida em cadeia. Os veículos envolvidos foram um Chevrolet Corsa Classic branco, uma Mitsubishi L200 Triton grafite e um Volkswagen Gol vermelho.

A vítima fatal ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Outras pessoas sofreram escoriações leves e foram atendidas por socorristas do SAMU, sem necessidade de encaminhamento hospitalar imediato.

O trecho do acidente precisou ser isolado para o trabalho das equipes, o que causou lentidão no trânsito por algumas horas. A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias da colisão.

Trabalharam na ocorrência três bombeiros militares, dois policiais militares, três profissionais do SAMU e dois agentes da Polícia Rodoviária Federal. As viaturas utilizadas foram a ABTS 22, USA 70 e C12112 da PRF.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer as causas do acidente. O tráfego na rodovia foi normalizado ainda no início da noite.